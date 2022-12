Inconjurat de sute de susținatori,deputatul Vlad Popescu Piedone, fiul lui Cristian Popescu Piedone, și-a lansat candidatura la Primaria Sectorului 5. Anunțul a fost facut pe Facebook. Lansarea a avut loc la sediul partidului Umanist Social Liberal (PUSL). „De acum suntem impreuna pentru a continua lupta inceputa de tatal meu pentru schimbarea in bine a sectorului! (…) Este o onoare pentru mine sa am susținerea dumneavoastra, dar in același timp este o mare responsabilitate. Avem multe probleme de rezolvat și multe proiecte de realizat”, a declarat Vlad Popescu Piedone, citat de Antena 3. Cine…