Vlad Pascu, pus sub acuzare pentru consum şi trafic de droguri Șoferul drogat de la 2 Mai a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru consum și trafic de droguri. Vlad Pascu, soferul drogat de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost inculpat de DIICOT pentru alte infractiuni, respectiv consum si trafic de droguri. Conform unui comunicat al DIICOT, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva lui pentru savarsirea infractiunilor de detinere de droguri de risc in vederea consumului propriu, trafic de droguri de mare risc si punerea la dispozitie a locuintei pentru consumul ilicit de droguri. Procurorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu, soferul drogat de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost inculpat de DIICOT pentru alte infractiuni, respectiv consum si trafic de droguri.Conform unui comunicat al DIICOT, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva lui…

- Vlad Pascu, soferul drogat de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost inculpat de DIICOT pentru alte infractiuni, respectiv consum si trafic de droguri. Conform unui comunicat al DIICOT, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva lui…

- Vlad Pascu, soferul drogat de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost inculpat de DIICOT pentru alte infractiuni, respectiv consum si trafic de droguri. Conform unui comunicat al DIICOT, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva lui…

- Vlad Pascu, soferul drogat de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost inculpat de DIICOT pentru alte infractiuni, respectiv consum si trafic de droguri. Conform unui comunicat al DIICOT, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva lui…

- Tudor Duma, zis Maru, dealerul tanarului care a produs accidentul mortal de la 2 Mai, nu se afla la prima abatare. Acesta a fost anchetat, in mai multe randuri de DIICOT, pentru deținere de droguri in vederea consumului.

- „Imi pare rau pentru cele intamplate. Nu pot sa dau timpul inapoi”, a declarat in fața ziariștilor Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis 2 tineri in localitatea 2 Mai, in luna august. Astazi, in jurul orei 11.00, Vlad Pascu, tanarul drogat, vinovat de uciderea a doi tineri in localitatea 2 Mai, in…

- Parinții lui Vlad Pascu, cel care, drogat fiind, a ucis doi studenți in stațiunea 2 Mai, sunt audiați, joi dimineața, de procurorii DIICOT. Parinții lui Vlad Pascu au fost duși la DIICOT, pentru audieri, in jurul orei 10.40. Totodata, urmeaza sa fie dus la audieri și Vlad Pascu. Polițiștii și procurorii…

- Al doilea dosar a fost inchis, printre altele, din cauza cantitatii mici de droguri, dar si a ”atitudinii sincere” de la momentul constatarii faptei. Un dosar similar a fost deschis si in ziua accidentului, ceea ce, conform DIICOT, ”nu semnifica formularea unor acuzatii impotriva unei/unor persoane,…