Vlad Pascu, șoferul drogat care a intrat intr-un grup de tineri pe marginea soselei din 2 Mai avea in sange un cocktail de droguri: peste cinci substante interzise, au fost descoperite la analize, anunta medicii legisti, potrivit Observator. Acest lucru poate explica modul haotic in care a condus bolidul decapotabil in seara tragediei, inclusiv pe […]