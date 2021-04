Vlad Nițescu, membru în Consiliul de Administrație, Carmen Nițescu, psiholog Consilierul județean PRO Romania, Vlad Nițescu este membru in Consiliul de Administrație al Spitalului Județean Slobozia. Carmen Nițescu, soția acestuia, a fost angajata psiholog al Spitalului Județean Slobozia grație unui «interviu». Liviu Patrichi, directorul instituției, susține ca «au fost respectate toate procedurile legale» și ca situația este normala. Lecții politice de balbaiala Consilierul județean Vlad Nițescu este unul dintre cei 6 consilieri județeni cu care PRO Romania a «caștigat» alegerile in Ialomița. Datorita algoritmului politic de imparțire a funcțiilor publice... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

