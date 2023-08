Stiri pe aceeasi tema

- La Revolut, a avut loc un furt de proportii. Hotii au luat din conturi peste 20 de milioane de dolari, iar compania a incercat sa musamalizeze totul. O defectiune a sistemului de plata a facut ca hotii sa fure peste 20 de milioane de dolari din conturile Revolut. Informatia a fost publicata de Financial…

- Campioana Romaniei, Farul Constanța, a primit o oferta in valoare de 3 milioane de euro, plus bonusuri de performanța, pentru extrema dreapta Adrian Mazilu (17 ani). Surse GSP apropiate de clubul dobrogean susțin ca o echipa din strainatate s-a interesat de tanarul jucator al „marinarilor”. Iar formația…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu formeaza un cuplu de mai bine de un an, insa puțini știu faptul ca actorii se cunoșteau dinainte sa fie impreuna. Iata cum a inceput povestea lor de iubire, de fapt, dar și cine a facut primul pas.

- Este vestea momentului in showbiz-ul internațional! Nicole Scherzinger a fost ceruta in casatorie! Frumoasa cantareața și Thom Evans s-au logodit in urma cu doar o zi. Cei doi indragostiți au facut un pas important in relație. Iata primele imagini cu artista și iubitul ei, dupa ce s-au logodit!

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de un an și de fiecare data vor sa ampartașeasca cu fanii lor cele mai speciale momente din viața celor doi indragostiți. Se pare ca le merge din ce in mai bine și nu se știe cand vor incepe sa bata […] The post Vlad Gherman,…

- Cristina Ciobanașu traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Alexandru Mureșan, un tanar in brațele caruia și-a gasit fericirea dupa desparțirea de Vlad Gherman. Intr-un interviu pentru Xtra Night Show, actrița a dezvaluit ce nemulțumiri are partenerul de viața și ce și-ar dori de la ea.

- Ștefan Vuza, miliardarul care deține Chimcomplex, a dezvaluit, luni, la o dezbatere organizata la Palatul Parlamentului, ca ”8 srl-uri cu 2 angajați și cu cifre de afaceri de 5.000 de lei” au caștigat granturi de la bugetul de stat in valoare de 150 de milioane de euro, iar marile firme din industria…

- Alegerile prezidențiale din Turcia vor ajunge, foarte probabil, la un tur decisiv in data de 28 mai, deși Kilicdaroglu și partenerii sai inca cred in posibilitatea unei victorii din primul tur. De cealalta parte, Erdogan le-a mulțumit susținatorilor și votanților sai și le-a cerut „sa ramana in secții”.…