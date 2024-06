Stiri pe aceeasi tema

- Lenuța Filipoi s-a nascut in Rodna, acum 28 de ani. Intr-o familie iubitoare și muncitoare, care i-a fost alaturi din prima clipa in tot ceea ce a facut. „Am avut o copilarie foarte frumoasa și fericita. Mi-am ajutat familia la lucrul campului și la ce a mai fost nevoie. Dar școala a fost pe primul…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu au devenit soț și soție in urma cu o luna. Cei doi au avut parte de momente emoționante cand au trebuit sa rosteasca cel mai important „Da” din viața lor, deși nu se așteptau la acest lucru. Curand vor avea și cununia religioasa, precum și petrecerea intr-un loc exclusivist.

- Andreea Balan, in varsta de 40 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Mama a doua fete, Ella și Clara, vedeta se imparte cu greu intre cariera și viața de familie, insa, face tot ce poate pentru a petrece timp cu fetele sale.Prezenta la Premiile Unica, unde a fost și premiata,…

- Anamaria Prodan traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, dupa divortul de Laurentiu Reghecampf. Impresara are de cateva luni o relație cu Ronald Gavril, locuiesc deja impreuna și se inteleg de minune.In ediția de aseara a emisiunii „Prodanca. Punct și de la capat”, a fost difuzat un moment de…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Andreea Banica a martursit ca o lasa pe fiica ei sa aleaga ce iși dorește sa faca in viața. Artista nu vrea sa o influențeze pe Sofia in niciun fel. Cantareața a facut declarații cu privire la acest aspect important din viața ei. Iata ce a marturisit…

- Care este starea lui Nicu Covaci dupa ce legendarul muzician a suportat o operație chirurgicala pe creier. Timp de șase ore, cel ce conduce de șase decenii Phoenix, cea mai longeviva formație romaneasca, s-a aflat sub bisturiul medicilor de la Spitalul Județean din Timișoara. Echipa medicala i-a localizat…