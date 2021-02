Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Gherman este de-a dreptul „daramat” dupa desparțirea de Cristina Ciobanașu, iubita care i-a fost alaturi in ultimii noua ani de zile. Mai nou, acesta ține un soi de jurnal pe Youtube in care vorbește despre cat de mult il doare aceasta desparțire. Vlad Gherman, daramat dupa desparțire Vlad Gherman…

- Vlad Gherman și-a deschis ieri sufletul și le-a dezvaluit fanilor detalii neștiute din desparțirea de Cristina Ciobanașu! Cum incearca actrița sa treaca peste desparțirea de fostul iubit? Cu cine a ieșit blondina in oraș? A postat imaginile in mediul online!

- Și daca credeați ca doar fanii au avut un cuvant de spus in cea mai neașteptata desparțire a momentului, ei bine, va inșelați amarnic! Cum au reacționat parinții lui Vlad Gherman, dupa ce actorul a anunțat separarea de Cristina Ciobanașu? Decizia luata de fostul partener al actriței din serialul ”Adela”.

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca se desparte de Cristina Ciobanașu, actorul Vlad Gherman și-a surprins fanii cu o fotografie complet neașteptata. Cu cine s-a pozat actorul și cum au reacționat urmaritorii de pe Instagram?

- La scurt timp dupa ce el și Cristina Ciobanașu au anunțat ca s-au desparțit, dupa ce s-au iubit timp de 9 ani, Vlad Gherman a revenit astazi in atenția publicului cu o imagine bomba. Faimosul actor din „Sacrificiul” și-a facut bagajele, iar drept dovada a postat fotografia pe rețelele de socializare.…

- In prag de sarbatori, Oana Roman a simțit nevoia de o schimbare de look. Dupa ce a slabit 20 de kilograme, vedeta și-a tuns parul și le-a aratat fanilor cum arata acum. Incantata de rezultat, soția lui Marius Elisei a recunoscut ca nu a mai avut parul atat de scurt, din facultate. „Wow! Am primit zeci…

- Lili Sandu a devenit pentru prima oara mama, in luna august, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Vedeta a slabit și arata mai bine ca niciodata. Iubita lui Silviu Țolu s-a pozat in timp ce iși alapta baiețelul și a publicat imaginea pe contul de socializare.„Alaptarea.. Grea dar foarte foarte…

- Divorțul anului in showbizul romanesc. Raluca Pastrama, mesaj taios dupa desparțirea de Pepe: „Uneori suntem testați pentru a descoperi punctele noastre forte”. Ce se intampla, acum, intre cei doi. Raluca Pastrama, mesaj taios dupa desparțirea de Pepe Pepe și Raluca Pastrama divorțeaza. Acest anunț…