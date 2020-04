Stiri pe aceeasi tema

- Concertul-rugaciune sustinut de tenorul italian Andrea Bocelli in prima zi a Pastelui catolic a stabilit un nou record pe YouTube. Recitalul, care a avut loc la Domul din Milano, a devenit cel mai vizionat concert de muzica clasica pe YouTube.

- Evenimentul, transmis pe contul sau de YouTube din interiorul Domului din Milano, a devenit cel mai vizionat concert de muzica clasica din toate timpurile. Pe 12 aprilie, prima zi a Pastelui catolic, intr-un moment in care lumea intreaga a ramas nemiscata, tenorul italian, Andrea Bocelli, a adus publicului…

- Recitalul de jumatate de ora, sustinut de Andrea Bocelli in duminica Pastelui la Domul din Milano, a fost urmarit pe YouTube, in timpul desfasurarii, de putin peste 5 milioane de persoane. Pana luni seara, numarul vizualizarilor a ajuns la 32 de...

- Andrea Bocelli a concertat live in Domul din Milano, duminica seara, in prima zi a Pastelui catolic. Concertul, care a avut loc fara public, a avut peste 24 de milioane de vizualizari in nici 12 ore. Andrea...

- Vocea tenorului italian Andrea Bocelli a rasunat duminica, cu ocazia Pastelui catolic, in interiorul Domului din Milano, complet gol, pentru un concert unic gandit ca „o rugaciune” in fata coronavirusului, transmite AFP, citat de Agerpres .

- Andrea Bocelli va concerta live in Domul din Milano in prima zi a Pastelui catolic. Tenorul italian a tinut sa precizeze ca evenimentul nu este un concert, ci „o rugaciune”, anunța MEDIAFAX.Reprezentantii Vaticanului au anuntat ca, anul acesta, slujba de Pasti va avea loc pentru prima data…