Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele complet vaccinate anti-COVID-19 care viziteaza parcurile tematice detinute de Walt Disney Co in Statele Unite nu vor trebui sa poarte masti sanitare in majoritatea spatiilor incepand de marti, a anuntat compania, in contextul scaderii numarului de cazuri de coronavirus la nivelul intregii…

- Danemarca a anulat pentru aproape toate spatiile publice dispozitiile care vizau purtarea obligatorie a mastilor sanitare, incepand de luni, informeaza DPA. Guvernul de la Copenhaga si majoritatea partidelor parlamentare s-au pus de acord pentru a elimina aceste reglementari, aflate in vigoare…

- Persoanele vaccinate ar putea renunta la purtatul mastii de protectie in spatiile inchise, ar fi una dintre variantele discutate de Guvern in sedinta de joi in timpul careia vor fi discutate noile relaxari din 1 iunie.

- Ungaria va renunta la majoritatea restrictiilor antiepidemice inca in vigoare, inclusiv la cele de circulatie pe timp de noapte si la obligativitatea mastii, de indata ce numarul celor vaccinati va ajunge la 5 milioane in acest weekend, a declarat vineri premierul Viktor Orban, transmit Reuters si MTI.…

- Persoanele complet vaccinate pot face activitați in aer liber, cum ar fi mersul pe jos și drumețiile, fara a purta maști, dar ar trebui sa le foloseasca in continuare in anumite spații publice, au declarat autoritațile de reglementare a sanatații din SUA. Actualizarea recomandarilor de sanatate apare…

- Premierul Florin Cițu a anunțat joi, intr-o conferința de presa, ca purtarea maștii nu va mai fi obligatorie dupa ce va fi atinsa ținta de 10 milioane de persoane vaccinate. „Dupa ce ne vaccinam vom renunța și la masca”, a raspuns premierul, intrebat cand nu va mai fi obligatorie purtarea maștii in…

- Grecia renunța la carantina obligatorie pentru turiștii din UE si din alte cinci tari. Ce condiții trebuie sa indeplineasca vizitatorii. Grecia anunta ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile aflata in vigoare pana acum pentru pentru turistii care sunt „rezidenti permanenti din statele membre…

- Israelul va ridica cerința de a purta maști in aer liber incepand de duminica, a anunțat joi ministrul Sanatații Yuli Edelstein. Altfel, obligativitatea de a purta masti in spatiile interioare ramane valabila.