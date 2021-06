Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi am avut o intrevedere cu presedintele Statului Israel, Reuven Rivlin. In cadrul discutiilor, am evidentiat caracterul special al relatiei bilaterale romano-israeliene, precum si nivelul foarte bun al cooperarii in domenii sectoriale de interes comun, precum aparare, economie si turism. In aceeasi…

- Premierul Florin Cițu a discutat, marți, la Palatul Victoria, cu președintele Israelului, Reuven Rivlin. Florin Cițu a subliniat ca Guvernul pe care il conduce este unul axat pe reforme, iar Forumul de afaceri Romania-Israel care va avea loc miercuri va reprezenta o buna oportunitate pentru noi investiții.…

- "Romania si Statul Israel au relatii privilegiate cu caracter strategic" FOTO: presidency.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: România si Statul Israel au relatii privilegiate cu caracter strategic - afirma presedintele Klaus Iohannis. În cadrul unei declaratii…

- Romania considera ca atat israelienii, cat si palestinienii au dreptul sa traiasca in pace si securitate si militeaza, alaturi de principalii sai parteneri internationali, pentru avansarea solutiei celor doua state, in parametrii fixati de dreptul international, a afirmat presedintele Klaus Iohannis,…

- Discutiile intre cei doi au vizat cooperarea economica si cea in domeniul sanatatii, inclusiv in ceea ce priveste contracararea pandemiei de COVID-19, educatia privind Holocaustul si alte masuri de combatere a antisemitismului in Romania, cat si schimburile culturale si interumane dintre cele doua tari. Presedintele…

- Presedintele statului Israel, Reuven Rivlin, a acceptat invitația șefului statului roman, Klaus Iohannis, și efectueaza, zilele acestea, o vizita de stat in Romania. Conform programului oficial, marți, 8 iunie, președintele Reuven Rivlin are programata o intalnire cu Klaus Iohannis, la Cotroceni. De…

- Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, face o vizita de trei zile in Romania, unde astazi se va intalni cu șeful statului, Klaus Iohannis, iar maine va susține un discurs in Parlament, potrivit Hotnews. Astazi, Reuven Rivlin va fi primit la Cotroceni de catre Klaus Iohannis, iar de la ora 13.15 cei…

- Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, va rosti miercuri, 9 iunie, un discurs in cadrul unei sedinte comune a celor doua Camere ale Parlamentului, cu ocazia vizitei pe care o efectueaza in Romania, in perioada 8 - 10 iunie, potrivit unui memorandum intern aprobat luni in sedinta Birourilor permanente…