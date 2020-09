Vizita lui Elon Musk în Germania și nota ei de mister Vizita lui Elon Musk în Germania atrage fani, dar și adversari. De data aceasta, multi-miliardarul american n-a mers doar la Berlin și la Brandenburg, unde construieste o mega-uzina pentru vehicule electrice, ci și la Tübingen, un oraș mic, universitar, de pe Neckar. Acolo, el a vizitat producatorul de vaccin contra Covid-19, CureVac. În luna aprilie, președintele Donald Trump a încercat sa cumpere compania germana, cu sediul central la Tübingen, cu scopul de a-i muta activitatea în SUA și de a dezvolta un vaccin doar pentru americani.

