Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, ieri, o intrevedere cu un grup de congresmeni americani, condus de Mike Quigley, membru al Camerei Reprezentantilor, care, anterior Romaniei, a vizitat Polonia si Slovacia, in cadrul discutiilor fiind abordate situatia de securitate si sprijinul de care Romania are…

- Discuțiile s-au concentrat asupra situației de securitate, a sprijinului de care Romania are nevoie in viitor pentru a-și asigura apararea și asistența umanitara oferita refugiaților ucraineni ajunși in țara noastra.Un alt aspect abordat a vizat evaluarea Romaniei in legatura cu situația din Ucraina…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat marți la o reuniune de coordonare in format videoconferința cu Președintele Consiliului European, Charles Michel, și cu prim-miniștrii Regatului Țarilor de Jos, Mark Rutte, Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis, Republicii Croatia, Andrej Plenkovic…

- Discuțiile au vizat evoluțiile curente de securitate din Ucraina, eforturile de gestionare și sprijin a fluxurilor de refugiați, masurile de asistența umanitara pentru Ucraina și Republica Moldova, sancțiunile aplicate Rusiei și Belarusului și propuneri de inasprire a acestora. De asemenea, s-a discutat…

- Iranul crede ca se poate ajunge rapid la un acord privind programul sau nuclear daca Washingtonul accepta punctele susținute de Teheran la discuțiile de la Viena, a declarat luni (7 martie) Ministerul de Externe.Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Saeed Khatibzadeh, a declarat la Teheran…

- „Vicepreședintele Kamala Harris va calatori la Varșovia, Polonia și București, Romania in perioada 9-11 martie. Vizita ei va demonstra puterea și unitatea Alianței NATO și sprijinul SUA pentru aliații NATO de pe flancul estic in fața agresiunii ruse. De asemenea, va evidenția eforturile noastre colective…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania condamna ferm agresiunea ilegala si neprovocata a Rusiei impotriva Ucrainei, informeaza AGERPRES . „Din pacate, in aceasta dimineata, Federatia Rusa a ales calea reprobabila si complet ilegala a violentei armate masive impotriva unui stat independent…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a avertizat sambata ca fortele NATO in Europa de Est vor fi intarite si mai mult daca Rusia va ataca Ucraina, si a prevenit Moscova ca se expune unor sanctiuni economice severe fara precedent. „Pot afirma cu certitudine absoluta ca, daca Rusia…