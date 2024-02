Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a doua oara in aceasta saptamana, Excelența Sa Ozgur Kivanc Altan, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Turcia in Romania, a fost prezent in județul Dambovița, alaturi de alți oaspeți de onoare, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri Turci din Romania, Ufuk Tandogan, și…

- Ambasadorul Republicii Turcia in Romania, Excelența Sa Ozgur Kivanc Altan a fost insoțit de președintele Asociației Oamenilor de Afaceri Turci din Romania, Ufuk Tandogan, și de Metin Dogan, om de afaceri care dezvolta in comuna Niculești unul dintre cele mai mari terenuri de golf din Europa. „Invitația…

- La 7 februarie a.c. dl. Iuliu Stocklosa, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) s-a intalnit cu E.S. dl. Victor Chirila, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova in Romania, la sediul ambasadei. Președintele CCIB a mulțumit domnului ambasador…

- In cursul saptamanii trecute, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, a efectuat o vizita de lucru la București. Aici a avut mai multe intalniri cu oficiali ai Guvernului Romaniei, corpului diplomatic strain acreditat in Romania, camere de comerț și asociații…

- Cu prilejul unei vizite facute la București in aceasta luna, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, a avut mai multe intalniri cu oficiali ai guvernului, diplomați, reprezentanți ai altor camere de comerț și ai mediului de afaceri. O prima intalnire a delegației…

- Baia Mare Value Center gazduiește incepand de azi și pana duminica, inclusiv, un eveniment de tradiție organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș, și anume Nunta de la A la Z. Un eveniment care se adreseaza celor care au in plan sa se casatoreasca in acest an. „Este prima manifestare expoziționala…

- O emisiune de colecție a partenerilor noștri de la PSNews, in care Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie Neamț, face o radiografie clara și dura a problemelor cu care se confrunta fermierii romani. The post Emisiune de colecție cu Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a avut o intalnire de lucru cu Sebastian Metz, director general al Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germana, in care au fost prezentate proiectele derulate la nivelul județului. Șeful administrației județene susține ca reprezentanții Camerei…