Vizita de documentare la Brigada 81 Mecanizata "General Grigore Balan".

- Prichindeii de la gradinița Sfanta Maria Turda au efectuat o vizita la Batalionul 3 Aparare Antiaeriana Potaissa Turda in cadrul programului „Școala Altfel”. In aceasta saptamana, Batalionul 3 Aparare Antiaeriana „Potaissa” a fost gazda copiilor de la gradinița „Sfanta Maria” din Turda, care au participat…

- Sub deviza "Stronger together’’ militarii Brigazii 81 Mecanizata "General Grigore Balan’’ s-au instruit alaturi de militarii francezi si belgieni din cadrul Grupului de Lupta NATO (FLF BG - FRA FN), dand startul unei noi colaborari de succes. Activitatea a constat in executarea unui exer ...

- Astazi, 04 martie, la comandamentul Brigazii 9 Mecanizata ldquo;Marasesti" si la unitatile subordonate au avut loc ceremonii de chemare in activitate a soldatilor si gradatilor profesionisti in corpul subofiterilor, in urma desfasurarii concursului organizat in vederea incadrarii unor functii de executie…

- Soldatii ucraineni se asteapta la mai multe asalturi ale trupelor ruse dupa capturarea orasului Avdiivka, informeaza Rador Radio Romania. Soldații ucraineni stationati in jurul unor noi poziții in afara orașului Avdiivka spun ca forțele ruse care au capturat orașul din estul Ucrainei saptamana trecuta…

- Batalionul 812 Infanterie Bistrița recruteaza, incepand din 12 februarie, soldați gradați profesioniști, anunța Brigada 81 Mecanizata General Grigore Balan. „Tu ce planuri de viitor ai? Daca ai cetațenie romana și domiciliul stabil in Romania, varsta intre 18 și 45 de ani, minim 10 clase absolvite,…

- Devino camaradul nostru Programul pilot de recrutare si selectie a candidatilor pentru posturile vacante de soldat gradat profesionist in activitate, derulat de Brigada 9 Mecanizata ldquo;MARASESTI", in garnizoanele Constanta, Topraisar, Murfatlar, Medgidia, Targoviste si zonele limitrofe acestora,…

- ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???? ????????????̆???????????????? ????????????????????????????????????????????̆ „????????????????????????????????” Miercuri, 7 februarie, in prezența comandantului Brigazii 81…

- 6 februarie 1919. Actul de nastere al Brigazii 81 Mecanizate "General Grigore Balan, continuatoarea traditiilor de lupta a Regimentelor 81 Infanterie "Dej" si 223 Mecanizat "Bobalna". Istoria este sufletul unei tari, iar aceasta unitate militara, prin faptele sale de arme, a devenit in timp una dintre…