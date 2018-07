Vivienne Westwood, o renumita creatoare de moda din Marea Britanie, a lansat o colectie de tricouri in sprijinul fondatorului site-ului WikiLeaks, Julian Assange, a anuntat luni PA. Tricourile din aceasta colectie speciala sunt inscriptionate cu sloganul "I fought the law". Sursa foto: Vivienne Westwood / Twitter Julian Assange traieste de peste sase ani in interiorul ambasadei din Londra a Ecuadorului si se teme ca daca va parasi acea cladire va fi extradat in Statele Unite. Guvernul Ecuadorului i-a acordat azil, insa a decis de curand sa ii anuleze accesul la sistemele de comunicare online…