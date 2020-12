Stiri pe aceeasi tema

- Viviana Sposub și Andreea Balan au avut parte de o intalnire de gradul 0. Ironia sorții a facut ca fosta soție și actuala iubita a lui George Burcea sa fie fața in fața, atunci cand se așteptau mai puțin.

- Invitați in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Viviana Sposub (22 de ani) și actorul George Burcea (32 de ani) au raspuns mai multor intrebari pentru a afla cat de bine se cunosc unul pe celalalt. Intrebat daca dupa o cina in oraș ar sesiza ca nu are la el portofelul ce ar face, George a raspuns: „Sincer,…

- La inceputul acestei saptamani, Andreea Balan (36 de ani) s-a internat in spital dupa ce a simțit dureri puternice in zona abdominala. Miercuri, 4 noiembrie, artista a fost supusa unei intervenții chirurgicale. Andreea Balan a fost recent operata. Care este diagnosticul artistei? Recent, pe contul personal…

- George Burcea i-a raspuns solistei intr-o postare de pe o rețea sociala. "Mi-am promis ca nu ma mai bag in rahaturi... dar totuși... Cand pretinzi ca ești un ARTIST, un om onest, o voce buna de peste 20 de ani... nu pot sa tac. Nu pot sa tac in fața oamenilor... și mai mult de atat... in fața…

- Andreea Antonescu este o alta vedeta care s-a alaturat echipei de la Ferma, iar in ediția de marți seara, ea a facut declarații neașteptate despre relația cu Andreea Balan și divorțul prietenei sale de George Burcea și el prezent in show-ul de la Pro TV.„Eu cu Andreea Balan nu suntem prietene la catarama,…

- Andreea Antonescu a ținut sa faca dezvaluiri imediat dupa ce a ajuns in Ferma, explicand situația lui George Burcea și a Andreei Balan, din punctul ei de vedere. "Eu cu Andreea Balan nu suntem prietene la catarama, nu suntem din alea de stam bot in bot. Dar cand e greu, știi cum suntem? Acolo!!!…

- George Burcea este unul dintre cei mai indragiți concurenți din show-ul „Ferma”. Publicul și colegele de emisiune il plac pentru naturalețea și carisma sa. In cel mai recent episod al show-ului, Viviana Sposub și Anna Lesko ii iau apararea lui Burcea in scandalul cu Andreea Balan.