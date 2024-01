Vitalie Guzun: Strategii financiare pentru un an agricol de succes

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primita cu onoruri de catre Custodele Coroanei, Margareta, și Principele Radu, la prestigiosul Castel Regal Savarșin. Oficialitațile de la Chișinau au fost intampinate in pitorescul Sat Regal, urmat de o invitație la un dejun regal in incinta…

- Ca urmare a "ajutoarelor" financiare acordate Republicii Moldova de catre Uniunea Europeana, datoria statului crește, in timp ce problemele sociale raman nerezolvate, iar soluționarea acestora este amanata pe termen nelimitat, se afirma intr-o declarație a Partidului "Renastere" din Republica Moldova,…

- Data de 28 noiembrie a fost despre IMM-uri, iar alaturi de PRIAevents am avut ocazia de a reuni antreprenori si reprezentanți ai mediului de business la PRIA Gala IMM-urilor din Republica Moldova, susținuta de FinComBank in calitate de partenerul general. Evenimentul destinat intreprinderilor mici și…

- O delegație de la Buzau a participat la un eveniment cultural inalțator, care a a avut loc la acest final de saptamana la Soroca. Este vorba despre festivitatea jubiliara, la implinirea a 30 de ani de la inființarea primei biblioteci de carte in limba romana „Basarabia”, la Soroca, Republica Moldova. …

- Va invitam la Gala IMM-urilor din Republica Moldova, eveniment organizat de PRIAevents cu sprijinul FinComBank, ce va avea loc pe data de 28 noiembrie, incepand cu ora 09:30, la Toro Center, str. Pantelimon Halippa 6, or. Chisinau.

- Partidul de guvernamant din Republica Moldova, Partidul Actiune si Solidaritate, al presedintei Maia Sandu, nu a castigat niciun mandat de primar in cele 11 municipii ale tarii in care au avut loc alegeri locale, scrie Agerpres.Dupa ce in primul tur a pierdut Chisinaul, dar si municipiile Cahul,…

- Cu ocazia lansarii Saptamanii de Educație Financiara la FinComBank, va invitam la Gala de Excelența in Educatie din Republica Moldova, un eveniment frumos organizat de PRIAevents. Gala de premiere va avea loc pe data de 14 noiembrie, incepand cu ora 15:00 la Toro Center, str. Pantelimon Halippa nr.6,…

- FinComBank va invita la PRIA GALA FERMIERILOR din REPUBLICA MOLDOVA pe 3 noiembrie, ora 9:30, un eveniment unic, care este conceput pentru a celebra și aplauda realizarile remarcabile ale fermierilor care aduc o contribuție semnificativa la agricultura din Republica Moldova. Gala va avea loc la TORO…