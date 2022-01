Stiri pe aceeasi tema

- Vantul puternic, care in noaptea de vineri spre sambata a suflat cu viteze de 145-150 de kilometri pe ora, a provocat pagube la telegondola Carp, care urca de la Cota 1400 la Cota 2000 din Masivul Bucegi. Sambata, domeniul schiabil al statiunii Sinaia este inchis din cauza conditiilor meteo nefavorabile.…

- Mai mulți copaci au fost doborați de vantul puternic și sute de consumatori au ramas fara energie electrica, in noaptea de vineri spre sambata, in zona de nord a judetului Prahova, aflata sub COD ROȘU emis de meteorologi. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, aproape 600…

- Zece judete din Moldova, Muntenia si Dobrogea vor intra sub o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, incepand cu ora 11.00, cu valabilitate pana miercuri dimineata, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 11 ianuarie, ora 11.00…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, avertizari Cod galben de viscol și intensificari ale vantului in mai multe județe de la munte. Informarile meteo sunt valabile pentru urmatoarele doua zile. Prima avertizare este valabila pana luni, in noua județe, iar cel de-al doilea cod galben…

- Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,7 pe scara Richter a avut loc, miercuri, in mare, in insula Creta, anunta Observatorul din Atena. Epicentrul seismului a fost localizat in mare, la 48 de kilometri sud-est de Arvis, la sud de Heraklion, si a avut loc la ora 4.08 GMT (6.08, ora Romaniei), potrivit…

- Un cutremur puternic, cu o magnitudine de 4,5 pe scara Richter s-a produs, sambata, in nordul Italiei. Institutul Național de Geofizica din Italia anunța ca seismul a avut epicentrul in zona de vest a orașului Bergamo. Locuitorii din orașul Milano au resimțit puternic mișcarea seismica și au ieșit pe…

- Meteorologii anunta pentru miercuri ninsori, polei și intensificari ale vantului in 14 județe. Potrivit ANM, pana la ora 18.00, in județele Suceava, Neamț, Bacau și la munte vor predomina ninsorile moderate cantitativ și va continua sa se depuna strat de zapada. In restul Moldovei vor fi precipitații…

- ANM a transmis o informare meteo de precipitații, intensificari ale vantului și polei, valabila in mare parte din țara de duminica seara, ora 20.00, pana luni la ora 12.00, dar și un cod galben de ninsori pentru zonele inalte din Carpații Meridionali, in vigoare de duminica seara pana luni dimineața.…