Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 42 de ani din Lugoj, condamnat definitiv de Curtea de Apel Timisoara la 4 ani si 8 luni de inchisoare, a fost depistat in Italia, in urma schimbului de informatii intre politistii romani si omologii italieni, potrivit Agerpres."La data de 20 martie 2023, in urma schimbului…

- Iulian Bot, cunoscut sub numele de Viscol, care a fost condamnat la 4 ani si 8 luni de inchisoare pentru evaziune fiscala, intr-un dosar in care si fostul sef al IPJ Timis Sorin Muntean a fost cercetat si apoi condamnat, a fost prins in Italia. Mandatul de executare a pedepsei cu inchisoarea a fost…

- Polițistul a fost acuzat de procurori ca ar fi luat mita de la intelopul din Lugoj. Iulian Boț, cunoscut sub numele de Viscol in lumea crimei organizate, a fugit in Italia, unde s-a și stabilit. Acesta a petrecut cu lautari cu cateva zile inainte de a se pronunța decizia de catre magistrați. Autoritațile…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Cenad au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit general, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate de un an pentru savarsirea de infractiuni rutiere. „In data de 13 martie 2023, in jurul orei 19:30, in Punctul de Trecere…

- PEDEAPSA… Condamnat in doua dosare penale, la cate 5 ani de inchisoare cu executare, fostul primar al Iașului, Gheorghe Nichita, a cerut magistraților Tribunalului Vaslui contopirea celor doua pedepse. Instanța a admis cererea formulata și a decis ca sentința fostului edil, in urma contopirii celor…

- O banda de talhari a aruncat in aer trei bancomate in Tirol in vara lui 2019 și a ținut poliția pe jar luni de zile. Cel putin in doua cazuri un roman in varsta de 43 a plecat cu sume mari de bani dupa explozii, dar acum a ajuns dupa gratii, scrie cotidianul austriac Krone Zeitung . La aproape patru…

- CONDAMNAT… Cunoscut vasluienilor dupa ce a cumparat hotelul Vaslui din municipiul reședința de județ, Ionuț Sava, noul milionar al Vasluiului, s-a facut remarcat și in dosarul polițiștilor inculpați de la Rutiera, din lotul “Munteanu”. Sava ajunge sa fie condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare…

- Fiul interlopului bucureștean Sile Camataru, care era dat in urmarire internaționala, a fost gasit in Italia. Barbatul ar fi plecat din țara anul trecut, dupa ce magistrații l-au condamnat la trei ani și șapte luni de inchisoare. Daniel Vasile Camataru a fugit din țara anul trecut Daniel Vasile Camataru…