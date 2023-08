Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit INSP, au fost inregistrate trei decese in urma infectiei cu virusul West Nile in judetele Satu Mare, Ilfov si Dolj. Cazurile de infectie cu virusul West Nile au avut urmatoarea distributie: cate doua in Bucuresti si judetele Dolj si Ilfov si cate unul in judetele Satu Mare si Galati. Un caz…

- Sapte cazuri au fost confirmate cu infectie cu virusul West Nile de la inceputul lunii iunie pana pe 17 august. Potrivit unei informari a Institutuliui National de Sanatate Publica, au fost inregistrate trei decese in urma infectiei cu virusul West Nile in judetele Satu Mare, Ilfov si Dolj."Cazurile…

- Temperaturile ridicate și valurile de caldura favorizeaza apariția anumitor boli, dintre acestea facand parte și neuroinfecția West Nile, o boala infecțioasa ce se transmite prin ințepatura de țanțarDe la inceputul perioadei de supraveghere a infecției cu virusul West Nile (06.06.2023) pana la data…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 17 - 23 iulie, 43,7% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Tulcea, Dolj, Timis si Constanta, potrivit Agerpres.In perioada de referinta au fost inregistrate 517 cazuri noi de persoane…