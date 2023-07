Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean al Apararii a distribuit ieri o inregistrare video in care ii avertizeaza pe potențialii turiști ruși sa nu se apropie de plajele din Crimeea. Intr-un mesaj postat pe Twitter, ministerul afirma: „V-am avertizat vara trecuta sa nu va apropiați de Crimeea, prognoza noastra sezoniera…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins formatia ucraineana Polisia Jitomir, nou-promovata in prima liga, cu scorul de 1-0 (0-0), duminica, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Austria. CITESTE SI Rezultate la Euro U21: Anglia U21 s-a calificat in sferturi. Germania U21,…

- Sistemul medical din Romania se va schimba intr-un mod important de la 1 iulie, cand intra in vigoare noile contracte cadru, dar una dintre principalele schimbari vizeaza lupta impotriva diabetului in randul populatiei generale. Adela Cojan, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate din…

- Austria se afla din nou in centrul atenției, dupa ce a generat un mare scandal la nivelul UE, determinat de faptul ca a blocat circulatia camioanelor pe continent pe motiv de nerespectare a regulilor de mediu. „Cazul Brenner” se traduce prin restrictii aplicate asupra camioanelor, decise de Austria…

- Romania are mai mulți stupi decat orice tara din Uniunea Europeana, respectiv 1,5 milioane, arata datele Eurostat publicate vineri, 19 mai, cu ocazia Zilei mondiale a albinelor (20 mai). Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ…

- "Astazi, 10 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice - I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel București, pun in aplicare 31 de mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Bucuresti si in judetele Bihor, Ialomița,…

- Mai mulți medici au organizat un protest spontan la Ambulanța Brașov. Aceștia s-au adunat in biroul directorului, iar conducerea a chemat poliția. Protestul spontan vine in contextul in care medicii susțin ca stau 3-4 persoane intr-o camera de 4 metri patrați.Mai mult, aceștia susțin ca exista camere…