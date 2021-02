Virusul SARS-COV2 nu a apărut în Wuhan. Ce susțin cercetătorii francezi Potrivit unor lucrari ale unor cercetatori francezi, publicate sambata, noul coronavirus s-ar fi aflat in circulatie in Franta inca din noiembrie 2019. Aceste suspiciuni pun in dificultate ipoteza aparitiei si raspandirii Covid-19 dintr-o piata din orasul chinez Wuhan la inceputul lui decembrie 2019, relateaza Le Monde . Ipoteza conform careia virusul și-ar avea originea in Franța pornește in urma analizei scanerelor toracice ale unor pacienți internați la acea vreme in Spitalul Albert-Schweitzer din Colmar, in Haut-Rhin. Medicii spitalului au reanalizat, in mai, sute de scanere toracice ale unor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

