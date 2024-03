Stiri pe aceeasi tema

- Un virus mortal a suferit mutații și exista acum un risc semnificativ de transmitere de la animale la oameni! Specialiștii trag un semnal de alarma cu privire la aceasta infecție periculoasa care amenința.

- Placenta praevia, adica placenta jos inserata, este o complicație ce crește riscul ca sarcina sa se termine inainte de termen. In aceasta situare joasa, placenta poate acoperi parțial sau total canalul cervical, facand astfel ca nașterea pe cale naturala sa fie, in cele mai multe cazuri, imposibila.…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat dupa o reuniune la Palatul Prezidențial ca forțele de securitate incep demersuri ample pentru a combate acțiunile celor „care cred ca pot ingenunchea Turcia printr-un Teroristan”, conform DHA, scrie Rador Radio Romania. "Continuam cu determinare…

- Primaria Constanta a eliberat doua documente importante ce vizeaza desfiintarea Targului de la Obor. Administratia Fondului Imobiliar SRL a obtinut pe 27 februarie 2024, atat autorizatia de desfiintare, cat si certificatul de urbanism pentru desfiintare corpuri de cladiri C1 ndash; spatiu comercial,…

- Conducerea unitații medicale a decis ca in contextul scaderii numarului infecțiilor respiratorii, pacienții internați pot fi vizitați din nou de aparținatori, mai pțin cei din secțiile ATI, Pediatrie, Neonatologie și ATI-OG. Dupa mai bine de o luna de cand vizitele aparținatorilor la pacenții internați…

- Hermannstadt a primit ok-ul de la FIFA ca poate opera din nou transferuri, astfel ca gruparea sibiana i-a inregistrat la FRF pe Raul Opruț și Kablan NGoma. Vești bune pentru FC Hermannstadt inaintea duelului de duminica, din Superliga, cu FC Botoșani. FIFA le-a ridicat sibienilor interdicția la transferuri,…

- Subvarianta JN.1 a tulpinii Omicron a fost clasificata drept „varianta de interes" de catre Organizația Mondiala a Sanatații, din cauza „raspandirii sale in creștere rapida", scrie BBC.JN.1 a fost descoperita in multe țari din intreaga lume, inclusiv in India, China, Marea Britanie și Statele Unite.Riscul…