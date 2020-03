Stiri pe aceeasi tema

- „Daca ma-ntorc in underground, dați cu toții colțu’…” zice Connect-R in freestyle-ul care a zdruncinat prin versuri studioul Virgin Radio Romania. Amuly și Connect-R au cantat LIVE in premiera piesa „Muzica” la Virgin Radio Romania in emisiunea Lizei Sabau și a lui Gabriel Fereșteanu. Alaturi de cei…

- Pentru ca pe 1 nu a fost in studioul Virgin Radio Romania, Andrei Niculae nu a fost ingreunat din a pune cea mai simpla intrebare pe whatsapp. Pentru ca anotimpul Pre-Festivals este aici, ascultatorii au lovit cu energie numarul de whatsapp și au raspuns cu drag intrebarii: Alina – Ooooohhhhf cu ce…

- Dupa prestația incredibila de aseara, in care Ianis Hagi a inscris doua goluri, iar echipa sa, Rangers, a revenit de la 0-2 in meciul cu Sporting Braga, Ianis Hagi a fost nominalizat la titlul de „Jucatorul Etapei” in Europa League. Mijlocașul echipei naționale, Ianis Hagi a fost eroul meciului pentru…

- Corina Chiriac, Mirabela Dauer, Dida Dragan și Angela Similea ar putea fi numite cetațeni de onoare ai Capitalei. Inițiativa face parte dintr-un proiect de hotarare al Consiliului General al Municipiului București, iar decizia va fi luata astazi.

- Prima intrebare din emisiunea lui Andrei Niculae de astazi a fost ceva mai reala, dupa cum a pomenit si in direct la Virgin Radio Romania, baiatul cu intrebari cu care te intalnesti in fiecare zi de la 16:00 la 19:00 de luni pana vineri. Astazi, intrebarea „ce ai face daca ti-ai pierde jobul?” a starnit...…

- O noua saptamana, o noua doza de intrebari out of the box din partea lui Andrei Niculae. Ce au raspuns ascultatorii Virgin Radio Romania la intrebarea: „Ce faceai daca erai liber luni?” vezi chiar aici: Alina Sibiu – Nu faceam sarațele!! Plecam intr-un city break direct la Paris ca sa savurez o prajitura…

- Virgin Radio Romania poate fi ascultat online direct pe virginradio.ro/live, in playerul tau favorit sau folosind aplicația Virgin Radio Romania, disponibila gratuit pentru IOS și ANDROID. Daca alegi aplicația Virgin Radio Romania, poți profita in ea și de funcția unica in Romania – Play DJ, prin care…

- Azi a inceput bine ziua, alaturi de Bogdan, Shurubel și Ionuț! Baieții cu energia aia buna au avut invitata pe Delia, care a raspuns la toate ciudațeniile care ne-au trecut prin minte cu noaptea-n cap, la Virgin Radio Romania. Daca ai ratat momentul live la radio sau pe Facebook, ai inregistrarea video…