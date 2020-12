Stiri pe aceeasi tema

- Avionul spatial al Virgin Galactic va efectua sambata primul zbor demonstrativ cu echipaj uman dintr-o serie de trei inainte ca serviciul comercial sa inceapa. Acesta va fi primul zbor cu echipaj al vehiculului VSS Unity care va decola de pe astroportul comercial construit special in New Mexico…

- Dosarul deschis dupa ce o femeie a fost gasita incendiata pe un camp din Giurgiu inainteaza ușor. Au fost identificați trei suspecți care au fost reținuți dupa ce au fost audiați. Audiate in acest dosar urmeaza sa fie doua femei și un barbat. „La sediul unitații de parchet au fost conduse mai multe…

- Zborurile spațiale comerciale inca se contureaza și sint o afacere in plina expansiune, in ciuda pandemiei Covid-19. La nivel global, se așteapta ca industria spațiala sa ajunga la valori duble pina in 2030, adica pina la aproximativ 1 trilion de dolari, conform Bancii Americii. Companii precum Virgin…

- NASA a celebrat luni cea de-a 20-a aniversare a primei sale misiuni pe termen lung la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS), informeaza DPA. Pe 2 noiembrie 2000, echipajul Expeditiei 1 a sosit pe statia spatiala cu misiunea de a crea un laborator stiintific pe orbita Pamantului.…

- Nokia a fost selectata de NASA pentru a construi prima retea celulara pe Luna, a anuntat luni compania finlandeza, in contextul in care agentia spatiala americana planuieste un viitor in care oamenii vor reveni pe satelitul natural al Pamantului si vor stabili asezari selenare, relateaza Reuters.Citește…

- Situație incredibila in localitatea Talmacel. Pasagerul unei mașini care a cazut intr-o rapa a fost gasit decedat, iar șoferul a fugit de la locul accidentului, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu. „Azi noapte, la ora 22:50, in localitatea Talmacel, pe DC 61, a avut loc un accident rutier…

- Brigada antitero a SRI desfasoara o operatiune la Aeroportul Otopeni, in urma unei amenintari cu bomba. Amenintarea cu bomba se refera la o aeronava a companiei KLM, care trebuia sa decoleze spre Amsterdam.Aeronava a fost retinuta la sol si se fac verificari. UPDATE: "A fost o amenințare…

- Astronauții americani care se vor afla pe Stația Spațiala Internaționala in 3 noiembrie, la data alegerilor prezidențiale americane, vor vota din spațiu printr-o procedura asemanatoare celei votului prin corespondența, relateaza Agerpres .