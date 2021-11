Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al Nuclearelectrica, Cosmin Ghita, si presedintele si directorul general al NuScale Power, John Hopkins, au semnat joi, la Glasgow, documentele oficiale ale acordului pe baza carora cele doua companii vor coopera pentru constructia unui reactor nuclear modular de mici dimensiuni…

- In Glasgow on Thursday, Romania's national nuclear corporation Nuclearelectrica CEO Cosmin Ghita and NuScale Power President and CEO John Hopkins signed the official documents related to a teaming agreement under which the two companies will work together to build a small modular reactor (SMR) in…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Virgil Popescu, a anuntat, printr o postare pe pagina de Facebook, ca Romania va construi primul reactor modular de mici dimensiuni american, in scopul de a contracara criza climatica. Astazi a fost semnat parteneriatul intre Romania si Statele…

- Colaborarea dintre NuScale Power si Nuclearelectrica pentru realizarea in Romania a unei centrale bazate pe reactoare modulare mici va fi prezentata joi, intr-o conferinta de presa, de oficiali romani si americani si reprezentanti ai celor doua companii. La evenimentul organizat online va…

- SUA și Romania urmeaza sa anunțe astazi planurile pentru o centrala nucleara de tip SMR (reactor nuclear de mici dimensiuni), prima de acest fel din Romania. Centrala va fi construita in parteneriat cu US NuScale Power și va aduce „cea mai noua tehnologie nucleara civila intr-o parte extrem de importanta a…

- Acordul cu Statele Unite ale Americii pentru implementarea în România a reactoarelor modulare mici (SMR) va fi finalizat joi, iar prin intermediul acestuia, pe lânga energie curata, se vor crea zeci de locuri de munca, a anuntat marti ministrul Energiei, Virgil Popescu, citat de Agerpres.…

- Ministrul demis al Energiei, Virgil Popescu, a transmis, joi, ca Romania va construi cu parteneri americani, canadieni si francezi, noi capacitati nucleare la Cernavoda si, totodata, tara noastra va acorda o mare atentie tehnologiilor noi.

- Polonia depinde in proportie de 70% de carbune, iar Romania, circa 20%. Cu toate acestea energia din Romania este insa mai scumpa decat cea din Polonia, scrie ZF. Pretul mediu spot al energiei in Polonia, tara dependenta in proportie de 70% de energie produsa pe carbuni, este de 84,7 euro pe MWh, in…