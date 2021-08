Virgil Popescu:OMV nu poate vinde actiunile de la Petrom catre o alta companie fara acordul statului roman / Informatiile cu privire la preluarea de catre Gazprom – speculatii fara temei

Stiri pe aceeasi tema

- ”Din pacate, lansarea unor zvonuri pare ca s-a transformat in strategie politica si «actiune de diplomatie superficiala». Pentru ca se lanseaza tot felul de scenarii cu privire la Petrom si «preluarea de catre Gazprom» fac o serie de precizari: OMV nu poate vinde actiunile de la Petrom catre o alta…

- Proiectul de Ordonanta de Urgenta care permite interventia imediata in localitatile unde se semnaleaza prezenta ursilor a fost finalizat si va fi adoptat in urmatoarea sedinta de Guvern, a anuntat, miercuri, pe Facebook, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. „Proiectul de Ordonanta…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a anunțat joi, 24 iunie, ca in ședința de Guvern a fost adoptata Ordonanța de Urgența privind modificarea si completarea OUG nr. 69/2019 pentru aplicarea unor masuri de protecție sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza…

- Gazul natural din Marea Neagra va fi scos probabil la sfarsitul anului 2025 sau in 2026, a declarat marti ministrul Energiei, Virgil Popescu. Acesta a aratat ca, in prezent, Romgaz negociaza cu ExxonMobil achizitionarea pachetului de 50% din Neptun Deep, cealalta jumatate fiind deținuta de OMV Petrom.…

- Strategia energetica este un proiect de lege in avizare intraministeriala pentru a fi aprobat in Guvern si trimisa in Parlament, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Strategia energetica a iesit din minister, este un proiect de lege in avizare interministeriala, pentru a…

- Mina de uraniu de la Crucea va fi inchisa pentru ca nu mai exista zacamant, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, mentionand ca va fi un pachet social prin care vor fi platite salarii compensatorii pentru cei care se disponibilizeaza. "Referitor la Mina de la Crucea. Da,…

- Deputatul PSD Ilie Toma il acuza pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, ca a reusit sa promoveze "spalatul la lighean" pentru 22.000 de oameni din Deva si ca a inchis scolile din cauza frigului, potrivit Agrepres. "Domnule ministru, in acord cu interesele coalitiei PNL USR ati inchis rapid termocentrala…

- “Gazul a plecat anul trecut liberalizarea, la un pret foarte jos. Sa nu uitam ca in momentul cand facem comparatia 2021 fata de 2020, indiferent ca vorbim de gaz sau de energie electrica trebuie sa gandim ca vorbim de un an 2020 care a fost debut de pandemie, lockdown, consum foarte scazut, preturi…