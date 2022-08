Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurari miercuri ca nu exista probleme cu intrarea sau aprovizionarea de gaze naturale in Romania, iar cantitatea de gaze naturale inmagazinata deja pentru iarna depașește graficul asumat.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța ca Romania are deja un exces de gaze depozitate, fața de media ceruta de UE, adica de 80% din capacitate. Popescu susține ca nu vor exista probleme cu gazul in acest an, insa același Popescu promitea și ca prețurile la gaze și energie vor scadea odata cu liberalizarea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat vineri ca a fost semnata autorizatia de construire a unei noi conducte pe teritoriul Romaniei, care va fi finantata inclusiv prin Fondul de Modernizare.

- “Astazi dimineata, la ora 8, aveam un stoc de un miliard 826 de milioane de metri cubi, un grad de grad de umplere total de 59,48 la suta. Suntem peste graficul asumat in fata Comisiei Europene. Am depasit inclusiv tinta pe care ar trebui sa o avem la data de 1 septembrie 2022, respectiv 57%. Ne dorim…

- Miniștrii Agriculturii din Uniunea Europeana, reuniți in cadrul AGRIFISH (formațiunea Agricultura și Pescuit a Consiliului UE) in 18 iulie la Bruxelles s-au declarat ingrijorați de creșterea in ultimii ani a pradatorilor din zonele piscicole, in special a cormoranilor și a vidrelor, specii ocrotite…

- Catalin Gherzan: „Inmagazinarea gazelor trebuie sa fie prioritatea zero a Ministerului Energiei in aceasta vara!” Ministrul Energiei a garantat ca vor fi asigurate gazele naturale in perioada de iarna in Romania. Catalin Gherzan spune ca garanțiile lui Virgil Popescu nu valoreaza nimic fara ca gazul…

- Virgil Popescu a fost intrebat, joi, la Digi 24, cum intelege declaratia vicepremierului Kelemen Hunor care a afirmat ca ne asteapta o iarna grea. “Este o iarna, eu as spune complicata. Cand te gandesti la o iarna grea, te gandesti la o iarna cu temperaturi foarte scazute, te gandesti la altceva.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca dependenta Romaniei de importurile de gaz din Rusia a crescut in ultimii ani din cauza neadoptarii unei legi offshore. Ministrul afirma de asemenea ca aceasta crestere vine si pe fondul existentei unor acte normative care descurajau exploatarile de gaze…