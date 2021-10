Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, la "Security and prosperity at the Black Sea".Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca a participat joi, 23 septembrie, la deschiderea conferintei "Security and prosperity at the Black Sea", eveniment organizat de Bursa Romana de Afaceri la Radisson Blu Hotel,…

- „Este deosebit de importanta susținerea procesului de vaccinare, inclusiv prin acordarea de recompense”, a declarat ieri ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila. 19 extrageri vor avea loc intre 1 octombrie și 31 decembrie. Se vor acorda 1.139 de premii, in valoare totala de 15.000.000 lei. Ministrul…

- Ministrul interimar al Economiei, Virgil Popescu, a discutat luni cu reprezentantii General Dynamics despre etapa a II-a a contractului de achizitie de catre Ministerul Apararii a transportoarelor Piranha, precum si despre asocierea dintre ROMARM si GD, cu privire la fabricarea acestora in Romania.…

- Guvernul a adoptat luni, 30 august, Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala și reglementarea unor masuri fiscale.Modificarile vizeaza consolidarea fiscal-bugetara, digitalizarea administrației publice și sprijinirea investițiilor. Principalele…

- ”Din pacate, lansarea unor zvonuri pare ca s-a transformat in strategie politica si «actiune de diplomatie superficiala». Pentru ca se lanseaza tot felul de scenarii cu privire la Petrom si «preluarea de catre Gazprom» fac o serie de precizari: OMV nu poate vinde actiunile de la Petrom catre o alta…

- In urma atacului unui urs care a avut loc vineri seara pe raza judetului Harghita, in urma caruia un tanar de 26 de ani a fost ucis, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat pe Facebook ca s-au facut formalitațile pentru „extragerea ursului”. Jandarmeria, Garda de Mediu si Agentia de Mediu Harghita…

- Odata cu incetarea activitatii Parlamentului prin intrarea alesilor intr-o vacanta de doua luni, atentia opiniei publice se va indrepta spre activitatea guvernului. Pe de o parte Forin Citu va fi avantajat in batalia interna din PNL, pe de alta parte are ocazia sa arate in detaliu activitatea guvernului.…