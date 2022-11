Stiri pe aceeasi tema

- Noua ordonanta privind plafonarea preturilor la energie este asteptata in Parlament. In incercarea de a tine situatia sub control, Guvernul introduce preturi maximale pentru producatorii care vand energie, valabile de la 1 ianuarie anul viitor pana in martie 2025.

- Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a confirmat miercuri, 2 noiembrie, ca instituția deruleaza controale la principalele banci din tara cu privire la ROBOR , informeaza Agerpres . Potrivit acestuia, Consiliul este interesat daca exista intelegeri intre unii actori de pe piata care…

- "Parerea mea e sa marim (pensiile - n.r.) și mai mult decat rata inflație, ca sa fim foarte liniștiți", a afirmat, ironic, Ciolacu.Liderul PSD a explicat ca "nu poți sa construiesți un buget sanatos daca nu ai rezolvat paroblema energiei pentru ca nu aid e unde sa ai (resurse - n.r.)"."Prioritatea e…

- Șeful PSD, Marcel Ciolacu, l-a criticat din nou, marți, pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, cel pe numele caruia a fost depusa o moțiune simpla care este supusa la vot in Parlament in aceasta dupa-amiaza. Nu este prima data cand ministrul Energiei este ținta criticilor de la partidul partener de…

- Guvernul lucreaza la modificarea ordonantei 27/ 2022 privind preturile la energie si urmeaza sa o prezinte varianta finala, miercuri, in sedinta. Noile modificari vor viza impozitarea intregului lant de productie, intermediere si furnizare a energiei. Vicepresedintele PSD Mihai Tudose a declarat, marti,…

- Guvernul introduce „prețul de referința la energie” Foto arhiva Social-democrații au prezentat noutațile noii ordonanțe de urgența privind masurile în domeniul energiei, convenite cu partenerii din coaliție. Documentul urmeaza sa fie adoptat de Executiv în zilele imediat urmatoare,…

- Alina Gorghiu considera criza din domeniul energiei „poate cel mai dureros subiect al acestei perioade” pentru ca afecteaza absolut toate statele. Presedintele Senatului este de parere ca ANRE a avut in ultimele luni „o tacere nejustificata”, subliniind ca angajatii acestei institutii„ stau pe bani…