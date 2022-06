Stiri pe aceeasi tema

- PSD cere ministrului Energiei sa nu inchida capacitați de producție a energiei pe baza de carbune fara a pune ceva in loc; altfel, miniștrii social-democrați nu vor fi de acord cu legea decarbonizarii. PSD nu susține proiectul de ordonanța de urgența privind decarbonizarea, inițiat de ministrul Energiei,…

- Proiectul de act normativ a fost adoptat cu 91 de voturi "pentru" si 13 "contra".Marti, Comisiile pentru buget-finante si pentru energie din Senat au dat raport comun de admitere asupra Legii offshore privind exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra, cu 17 voturi "pentru" si doua "impotriva".In…

- Am aprobat in Senat, cu o larga majoritate, legea offshore. Proiectul a fost depus de Partidul Național Liberal, prin semnaturile premierului Nicolae Ciuca și ministrului Energiei, Virgil Popescu. Legea deblocheaza investițiile din Marea Neagra și asigura mediului de afaceri din domeniu stabilitate…

- Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei, a declarat ca Romania va deveni independenta energetic și un jucator important pe piața de energie. Afirmația a fost facuta in contextul in care a fost semnat contractul de vanzare-cumparare pentru preluarea de catre Romgaz a participației companiei Exxon aferente…

- Uniunea Europeana refuza sa plateasca in ruble pentru achizițiile de gaz din Rusia și trebuie sa se pregateasca pentru o intrerupere a livrarilor, au avertizat Comisia Europeana și președinția franceza a Consiliului dupa o reuniune de urgența a miniștrilor Energiei din UE-27 la Bruxelles, potrivit AFP.…

- Romania face eforturi ca sa scape de dependența de gazul rusesc, potrivit ministrului Energiei, Virgil Popescu. Acesta susține ca țara noastra a gasit deja doua rute de transport de gaze prin Turcia-Bulgaria și Marea Neagra.

- “Noi trebuie sa ne uitam la realitatea romaneasca. Romania are patru mine de carbune – vorbesc de mine la adancime, pentru ca exista mine si exista cariere – exista patru mine de carbune care sunt in functionare in momentul de fata, doua sunt in procedura de inchidere, practic, dupa legislatia actuala…