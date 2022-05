Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de act normativ a fost adoptat cu 91 de voturi "pentru" si 13 "contra".Marti, Comisiile pentru buget-finante si pentru energie din Senat au dat raport comun de admitere asupra Legii offshore privind exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra, cu 17 voturi "pentru" si doua "impotriva".In…

- Am aprobat in Senat, cu o larga majoritate, legea offshore. Proiectul a fost depus de Partidul Național Liberal, prin semnaturile premierului Nicolae Ciuca și ministrului Energiei, Virgil Popescu. Legea deblocheaza investițiile din Marea Neagra și asigura mediului de afaceri din domeniu stabilitate…

- Proiectul de modificare a Legii offshore, in dezbaterea plenului Senatului Foto: www.omvpetrom.com/ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Vazuta ca o speranța pentru asigurarea securitații energetice a țarii, proiectul de modificare a Legii offshore intra astazi în dezbaterea…

- Virgil Popescu: In 2027 va fi pus in funcțiune primul reactor modular SMR Virgil Popescu. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (4 mai, ora 8:29) - Emisiunea: "Matinal" - Rubrica: "Apel matinal" - Realizator: Catalin Cîrnu - Romgaz, cel mai mare producator…

- “Practic, statul roman, prin Romgaz, devine parte a acestui consortiu, impreuna cu cei de la OMV-Petrom, pentru extragerea gazelor din perimetrul de adancime, cel mai mare perimetru descoperit pana acuma. Acolo putem vorbi de pana la cel putin 100 de miliarde de metri cubi, vorbim de o cantitate de…

- Virgil Popescu a declarat, joi seara, la TVR 1, ca Legea offshore a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ. ”Am vazut ca astazi a aparut avizul favorabil de la Consiliul Legislativ si am vazut ca este termen pana in 11 mai de depunere de amendamente. Ma astept ca pana la jumatatea lunii mai…

- “Haideti sa nu fim malitiosi! Niste colegi care n-au fost in stare sa scrie trei randuri la legea offshore se asteptau ca Ministerul Energiei si Guvernul sa vina cu legea offshore. Am spus din 2019 ca ministerul, ca Guvernul nu va veni cu o lege offshore. Am avut un experiment, zic eu, nefericit in…

- Romania va avea gaze naturale si din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagra, iar incepand de anul acesta vom avea un miliard de metri cubi de gaze in plus, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu, informeaza AGERPRES . „Romania va avea gaze si din alte surse iarna viitoare, inclusiv…