"Am primit mai multe sesizari de la oameni. Vreau sa trag un semnal de alarma (...) Exista anumiti furnizori care au si distributie, care am vazut ca trec consumuri estimate foarte mari. Punand consumuri estimate foarte mari, factura va veni mai mare. Practic, iau niste bani in avans pentru un consum care nu exista, se folosesc de bani oamenilor”, a declarat, miercuri seara, ministrul Virgil Popescu, potrivit www.b1.ro. Ministrul cere ANRE si ANPC sa intervina. ”Ii rog pe cei de la ANRE si pe cei de la ANPC sa se verifice aceste lucruri. Nu se poate sa se incarce facturile romanilor pe consumuri…