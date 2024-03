Stiri pe aceeasi tema

- B1.ro Perioada in care nu se vor da amenzi pentru transmiterea facturilor emise și in sistemul e-Factura va fi extinsa pana la fata de 31 mai, a transmis ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Extinderea perioadei fara amenzi Asta inseamna ca primele sacțiuni ar putea fi aplicate incepand de la data de…

- Termenul pentru aplicarea primelor sancțiuni in cazul neindeplinirii obligației de a raporta in sistemul e-Factura facturile emise intr-un interval de 5 zile lucratoare va fi amanat pana la 1 iunie, conform declarațiilor facute de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, prin intermediul platformei Profit.ro.…

- In cursul saptamanii trecute unii contribuabili nerezidenți intrebau pe grupurile e-Factura (de pe Facebook), in limba engleza, despre modul de completare și depunere. Unii aveau diverse erori și nu ințeleageau ce e cu ele. Intre timp, Ministerul Finanțelor a tradus in engleza aplicația e-Factura, un…

- Ministerul Finantelor ia in calcul extinderea pana in luna iunie a perioadei pentru care nu se aplica sanctiuni celor care nu respecta termenul de trimitere a facturilor in sistemul e-Factura.

- Ministerul Finanțelor se angajeaza sa remedieze problemele semnalate de contribuabili in legatura cu sistemul RO e-Factura, cu doar o luna și jumatate inainte de a deveni mijloc de amendare. Sistemul, impus obligatoriu de la 1 ianuarie 2024, are deja peste 300.000 de utilizatori și proceseaza un milion…

- Ministerul Finanțelor va dezvolta o aplicație mobila pentru sistemul e-Factura, a anunțat, miercuri, Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR), dupa o discuție avuta marți, 13 februarie, cu premierul Marcel Ciolacu.

- Ministerul Muncii prezinta miercuri calendarul platii pensiilor in ianuarie 2024, aratand ca distribuirea pensiilor pe teren, la domiciliul beneficiarilor, se va efectua incepand cu data de 5 ianuarie 2024. Plata pe card a pensiilor se va face in perioada 11-12 ianuarie. „Casa Nationala de…

- Joi, 28 decembrie, vor avea loc operațiuni tehnice pentru implementarea sistemului RO e-Factura, anunța Ministerul Finanțelor. In acest interval de timp serviciile Spațiului Privat Virtual legate de e-Factura nu vor funcționa, mai arata instituția. „Va anunțam ca, in data de 28 decembrie a.c. intre…