”Astazi a fost o zi foarte importanta pentru viitorul energiei nucleare. Suntem primii in Europa. Alaturi de prim – ministrul Romaniei Nicolae Ionel Ciuca, de ambasadorul S.U.A. in Romania Excelenta Sa Kathleen Kavalec, Asistentul Principal Adjunct al Secretarului de Stat Ann Ganzer, de Rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti Mihnea Costoiu, CEO SNN Cosmin Ghita am participat la deschiderea oficiala a primul Centru de Explorare a Energiei (Centrul E2), la Universitatea Politehnica din Bucuresti”, a transmis, vineri, ministrulm Energiei. Acesta a precizat ca Centrul E2, care gazduieste…