- Parlamentul s-a reunit, marti, in sedinta de plen comuna pentru a marca 20 de ani de la aderarea Romaniei la Alianta Nord-Atlantica si 75 de ani de existenta a NATO. In sedinta de marti, deputatii si senatorii au adoptat Declarația Romaniei - 20 de ani in NATO cu 247 „pentru”, unu „impotriva”, doi…

- Astazi,oficialitațile de rang inalt din Romania au efectuat o inspecție la șantierul lotului 2 al sectorului de autostrada Focșani – Bacau, parte a proiectului A7, intre Domnești Targ și Racaciuni. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a fost insoțit de prim-ministrul Marcel…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, liderul PNL, a apreciat, joi, dupa intalnirea cu liderul Opozitiei spaniole, Alberto Nunez Feijoo, sustinerea aratata de Spania Romaniei, la nivel european. "Ma bucur ca-l reintalnesc zilele acestea pe Alberto Nunez Feijoo, liderul Opozitiei din Spania. Romania…

- Deputații se intrunesc in ședința astazi, 29 februarie. Pe ordinea de zi sunt 23 de subiecte, printre care și audierea Raportului anual de activitate a Guvernului Republicii Moldova pentru anul 2023.