- Ce le-a solicitat ministrul Energiei companiilor de utilitați cu privire la facturile de zeci de milioane primite de consumatorii casnici Ce le-a solicitat ministrul Energiei companiilor de utilitați cu privire la facturile de zeci de milioane primite de consumatorii casnici Ministrul Energiei, Virgil…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, le-a cerut reprezentantilor companiilor de utilitati sa ia masuri astfel incat consumatorii casnici sa nu mai primeasca facturi de milioane de lei, potrivit Agerpres.

- „Am venit cu soluția de a aduce mai aproape implementarea legii consumatorului vulnerabil, in loc de octombrie 2022 sa se aplice de la 1 ianuarie 2022. Avem o soluție de a compensa o parte din factura pentru lunile de iarna de anul acesta pentru consumatorii vulnerabili. Nu vreau sa umblam la sistemul…

- „Nu mi-a venit sa cred cand am vazut mai devreme ca doamna senator PSD Gabriela Firea propune plafonarea pretului la energie electrica! Revine si propune aceeasi masura prin care cei de la PSD au cauzat cele mai mari probleme domeniul energiei, pentru care tragem ponoasele si in prezent! Ca sa fie clar…

- UPDATE Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ii da replica Gabrielei Firea, dupa ce aceasta a cerut plafonarea prețului la energie: „PSD a dat celebra OUG 114, prin care a obligat producatorii romani de energie electrica sa vanda ieftin furnizorilor”. „Nu mi-a venit sa cred cand am vazut mai devreme ca…

- Interconectorul de gaze Bulgaria - Grecia va fi finalizat pana in luna iulie 2022, astfel incat gazele din Azerbaidjan sa ajunga in Romania, a scris, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Astazi (vineri - n. r.) am avut o intalnire de lucru cu omologul meu din Bulgaria - ministrul…

- Numarul facturilor neplatite s-a dublat in ultimul an, dupa ce Guvernul a emis o ordonanta de urgenta potrivit careia niciun consumator de energie nu poate fi deconectat de la retea in timpul starii de alerta, a afirmat, marti, Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania…

- Romania analizeaza toate tipurile de tehnologie care sa ne ajute in procesul de a utiliza cat mai multa energie verde, in vederea atingerii tintelor privind decarbonarea, a afirmat, vineri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, intr-o postare pe Facebook. El a participat la conferinta IN BIZ, eveniment…