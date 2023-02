Virgil Popescu, adevărul despre gazele naturale din România. Cum arată situația din depozite ”Astazi este prima zi din etapa a doua a pachetului de sanctiuni impotriva Rusiei care se refera la interdictia importului de produse petroliere, adica, in principal, motorina. Pana acum, embargoul viza titeiul. Da, Romania este o tara care importa motorina. Nu, nu exista motive de ingrijorare. Am purtat discutii cu toti marii importatori de pe piata si concluzia este ca fiecare si-a diversificat sursele de aprovizionare, astfel incat sa nu existe sincope in aprovizionare. Veti vedea ca, la fel cum am depasit cu bine embargoul asupra titeiului rusesc care a inceput pe 5 decembrie 2022, vom depasi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi este prima zi din etapa a doua a pachetului de sanctiuni impotriva Rusiei care se refera la interdictia importului de produse petroliere, adica, in principal, motorina. Pana acum, embargoul viza titeiul. Da, Romania este o tara care importa motorina. Nu, nu exista motive de ingrijorare. Am purtat…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, sustine ca nu exista motive de ingrijorare din cauza embargoului asupra motorinei rusesti pentru ca toti marii importatori de pe piata si-au diversificat sursele de aprovizionare, astfel incat sa nu existe sincope in aprovizionare."Astazi este prima zi din etapa a…

- "Astazi (duminica - n.r.) este prima zi din etapa a doua a pachetului de sancțiuni impotriva Rusiei care se refera la interdicția importului de produse petroliere, adica, in principal, motorina. Pana acum, embargoul viza țițeiul. Da, Romania este o țara care importa motorina. Nu, nu exista motive de…

- Romania a inceput perioada de iarna cu peste 3 miliarde de metri cubi de gaze in depozite, fiind implementate toate masurile necesare astfel incat consumatorii finali sa nu aiba probleme in alimentarea cu energie si gaze naturale, indiferent de temperatura, a afirmat luni Dan Dragan, secretar de…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta, luni, ca au fost inmagazinati deja peste 3 miliarde de metri cubi de gaze in depozite, ceea ce reprezinta un record absolut.”Am depasit 3 miliarde de metri cubi de gaze naturale in depozite! Record absolut! Astazi, 7 noiembrie, avem in depozite gaze…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta, luni, ca au fost inmagazinati deja peste 3 miliarde de metri cubi de gaze in depozite, ceea ce reprezinta un record absolut. ”Am depasit 3 miliarde de metri cubi de gaze naturale in depozite! Record absolut! Astazi, 7 noiembrie, avem in depozite gaze naturale…

- ”Am depasit 3 miliarde de metri cubi de gaze naturale in depozite! Record absolut! Astazi, 7 noiembrie, avem in depozite gaze naturale in procent de 97,75% – 3000,7 milioane metri cubi”, a anuntatr, luni, ministrul energiei,. Popescu a reiterat ideea ca Romania nu va avea in aceasta irania probleme…

- Romania a depasit pragul de 3 miliarde de metri cubi de gaze in depozite, ceea ce reprezinta un record absolut, a scris luni, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Potrivit acestuia, luni, 7 noiembrie, sunt in depozite 3.000,7 milioane de metri cubi, ceea ce inseamna 97,75% din capacitatea…