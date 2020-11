Stiri pe aceeasi tema

- Medicul infecționist de la Timișoara este de parere ca cea mai importanta dintre restricții este purtarea maștii, avand in vedere faptul ca ea protejeaza impotriva transmiterii virusului. "Cea mai importanta este purtarea maștii, pentru ca aceasta te protejeaza impotriva transmiterii directe…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara este de parere ca pentru scaderea insemnata a numarului de cazuri de infectii cu virusul SARS CoV-2 este nevoie de un blocaj total de doua sau trei saptamani, insa acest nu este posibil din cauza industriei care…

- Romania se afla pe urmele Italiei din cauza cazurilor de coronavirus. Medicii au ajuns in situația in care sunt nevoiți sa aleaga cine este tratat la spital și cine este lasat singur sa se lupte cu boala, intrucat secțiile de terapie intensiva nu mai au locuri libere. Potrivit Digi24.ro, la Ploiești…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, a declarat la Digi24 ca s-a ajuns la un nivel de infectare atat de mare, incat orice persoana cu care ne intalnim poate fi considerata posibil infectata și poate reprezenta un risc. „Asistam la drame in…

- Virgil Musta, șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, a declarat ca nivelul de infectare este așa de mare, incat orice persoana cu care ne intalnim poate fi considerata posibil infectata și poate reprezenta un risc, scrie Digi24.„Asistam la drame in familie, unde…

- Ziarul Unirea Sistemul medical ar putea ceda in 2 saptamani, daca continua ritmul actual de infectari. Avertismentul doctorului Virgil Musta Numarul mare de infectari ar putea devasta sistemul sanitar din Romania. Specialistii spun ca nu mai dureaza mult pana cand acesta va ceda, daca va fi mentinut…

- Seful secției de boli infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș“ din Timișoara, medicul Virgil Musta, a declarat ca s-a ajuns la un nivel de infectare atat de mare, incat orice persoana cu care ne intalnim poate fi considerata posibil infectata și poate reprezenta un risc, potrivit Digi24. „Asistam la…

- Pentru o fetita din Romania inceputul anului scolar a fost unul traumatizant. In momentul in care a aflat ca fiica lui nu e lasata sa intre in scoala, tatal a inceput sa tipe si sa faca scandal. "Nu exista niciun fel de pandemie! Pana acum, cand s-au jucat in parc nu a fost nevoie sa poarte…