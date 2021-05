Stiri pe aceeasi tema

- O femeie spune ca a caștigat 26 milioane$ la LOTO, numai ca a bagat lozul in mașina de spalat, scriu cei de la BBC. Ea a cumparat biletul dintr-un magazin de la marginea orașului Los Angeles acum jumatate de an. Mai mult, și camerele de supraveghere au surprins-o pe aceasta cumparand biletul. Partea…

- O femeie a nascut 9 bebeluși deodata! Poate ți se pare ca am tastat greșit cifra. Ei bine, nu, chiar e adevarata treaba. Halima are 25 de ani, e din Mali, Africa și a adus pe lume nonupleți: cinci fete și patru baieți. Culmea, cu doi in plus fața de cat preconizasera medicii. Daca inițial... View Article

- O femeie din Statele Unite a descoperit zilele trecute ca are in cont peste 1,2 milioane de dolari, bani virați din greșeala. Deși ar fi trebuit sa anunțe banca, ea a inceput sa retraga bani din cont, cu care și-a cumparat o mașina. Femeia de 33 de ani lucra de aproape patru ani ca dispecer... View…

- Știați ca, pe internet, s-a share-uit intens treaba cum ca o femeie a blocat Canalul Suez? Da, prima femeie capitan de nava a Egiptului a fost ținta unui fake news in toata regula. Tocmai ce aparusera primele știri despre Ever Given, nava portcontainer blocata in Canalul Suez, care a oprit una dintre…

- Live-uri pe Instagram de la mare, de la munte, din Maldive? Mmmm, buuun, dar parca ușor demodat. O femeie din Londra a decis sa nasca acasa, pentru a putea avea alaturi de ea oamenii pe care ii iubește: mama, tatal si iubitul ei. Totul a fost transmis LIVE pe Instagram, iar travaliul a durat… 36...…

- O femeie refuza sa iși epileze mustața și sa iși rada sprancenele unite. Spune ca scapa mai repede de date-urile nedorite, potrivit cu metro.co.uk. Este povestea Eldinei Jaganjac, in varsta de doar 31 de ani. Femeia lucreaza ca asistent universitar in Copenhaga, Danemarca. View this post on Instagram…