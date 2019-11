Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD Viorica Dancila a cheltuit, in campania pentru turul doi al alegerilor prezidentiale, 1.556.000,00 lei, din care 1.456.800,00 au reprezentat finantare privata si doar 99.200,00 lei finantare publica. PNL a cheltuit, pentru presedintele Klaus Iohannis, in turul doi al alegerilor, 400.000,00…

- O analiza a datelor obținute in urma exit-pollului IRES, realizat in ziua turului II al alegerilor prezidențiale arata ca Viorica Dancila a adunat voturi in plus doar de la electoratul a doi candidați eliminați in primul tur: Mircea Diaconu și Catalin Ivan. In rest, votanții celorlalți candidați s-au…

- Valoarea totala a contributiilor depuse de competitorii electorali pentru finantarea campaniei la alegerile prezidentiale din data de 10 noiembrie este de 70.258.904,02 lei, anunta Autoritatea Electorala Permanenta. Potrivit unui comunicat al AEP transmis joi AGERPRES, din aceasta suma, 69.679.729,11…

- Din aceasta suma, 69.679.729,11 lei reprezinta totalul contributiilor electorale ale partidelor politice, aliantelor politice si ale organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, iar 579.174,91 lei reprezinta valoarea totala a contributiilor electorale ale candidatilor independenti.…

- Au aparut primele date ale exit-poll-ului CURS-Avangarde pentru alegerile prezidențiale 2019, inregistrate la ora 21:00 pentru ora 19:00, pentru primul tur de scrutin: Klaus Iohannis 39,0 % Viorica Dancila 22,5% Dan Barna 16,4% Mircea Diaconu 7,9% Theodor Paleologu 6,1% Kelemen Hunor 3,9% Viorel Catarama…

- Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat, vineri, lista candidaturilor ramase definitive la alegerile prezidențiale, care cuprinde 14 persoane.„Candidaturile ramase definitive la alegerile pentru Președintele Romaniei din anul 2019: 1. Viorel Catarama – Dreapta Liberala, 2. Viorica Dancila…

- La miezul nopții, s-a incheiat termenul limita pana la care au putut fi depuse candidaturile pentru alegerile prezidentiale din noiembrie. Pentru moment, Biroul Electoral Central a acceptat candidaturile lui Klaus Iohannis (sustinut de PNL pentru un al doilea mandat la Palatul Cotroceni,…

- Care sunt candidatii inscrisi la prezidentiale. Inca 4 asteapta validarea. Cumpanașu, Bruynseels, Ivan și Stanoevici așteapta decizia BEC privind validarea candidaturilor Biroul Electoral Central este asteptat sa se pronunte luni in legatura cu candidaturile la Presedintie depuse de Ramona Ioana Bruynseels,…