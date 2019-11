Viorica Dăncilă provoacă tot Guvernul Orban la dezbatere cu miniştrii din Cabinetul Dăncilă "Cred ca acest discurs electoral pe care il are Klaus Iohannis nu aduce nimic bun romanilor. (...) Refuzuri sunt ingrijoratoare insa pentru soarta tarii. Romanii se tem pentru ziua de maine, romanii se tem ca daca nu sunt de acord cu ceea ce spune candidatul Iohannis maine - poimaine li se flutura in fata si lor catusele. Noi vrem sa traim intr-o tara libera, in care fiecare sa aiba dreptul la libera exprimare, intr-o tara in care democratia sa fie consolidata, intr-o tara in care sa nu vedem abordari extremiste. Avem la putere niste aroganti, un presedinte arogant, ministri aroganti, ministri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

