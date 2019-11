Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat vineri, la dezbaterea la care l-a invitat si pe candidatul PNL, Klaus Iohannis, care insa nu a dat curs invitatiei, ca ar fi dorit sa ii daruiasca acestuia un tricolor, Constitutia si Biblia. Candidatul PSD a pus cele…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a organizat la Parlament o dezbatere cu Klaus Iohannis, insa, in lipsa presedintelui, i-a lasat trei cadouri: Biblia, Constitutia si un tricolor. In ultima zi de campanie electorala, Viorica Dancila a transmis „un mesaj din suflet“ poporului…

- UPDATE: "Ceea ce am spus despre ceas este adevarat, nu trebuia trecut in declaratia de avere. Nu am ceasuri multe, nu sunt pasionata de ceasuri, dar daca veneam cu el, nu mai era lumea interesata de ce spun. N-au avut ce sa lipeasca de mine, n-au avut case, n-au avut dosare și atunci domnul Roman…

- Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, susține ca președintele Klaus Iohannis a aratat dispreț fața de Constituție in momentul in care a admis ca PSD l-ar fi putut suspenda, dar s-ar fi bucurat pentru ca astfel ar mai fi acumulat niște puncte electorale.Citește și: VIDEO Momentul serii la…

- Prezidențiabilul PMP, Theodor Paleologu, a catalogat-o, joi, la emisiunea "Gandurile lui Cristoiu", pe Viorica Dancila drept "foarte incapațanata", precizand ca nimic nu vrea sa ințeleaga și nu e deloc neconflictuala, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dan Barna, facut praf de Diaspora: ‘Manca și…

- "Nu o sa ma intalnesc maine cu domnul presedinte. Astept ca domnul presedinte sa respecte in primul rand Constitutia, sa numeasca cei trei ministri interimari. Pentru ca a spus ca de indata, tot de indata ma voi prezenta si eu la Cotroceni, acelasi de indata pe care l-a avut in vedere domnul presedinte", a…

- "Fie ca vorbim de rea-voința sau incompetența, decizia CCR spune astazi intregii țari ca președintele Iohannis a incalcat Constituția! Raspunsul CCR de astazi arata foarte clar abuzul președintelui Iohannis in ceea ce privește refuzul de a numi miniștrii interimari și a asigura funcționarea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a acuzat-o miercuri pe Viorica Dancila ca nu respecta Constitutia prin refuzul de a se prezenta la votul de incredere in Parlament si subliniaza ca PSD „guverneaza impotriva poporului roman”.Totodata, Orban critica anuntul premierului care a propus miercuri pentru locurile…