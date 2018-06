"Am participat astazi (sambata - n.r.) la un eveniment deosebit de important, inaugurarea primului zbor direct, sezonier, intre Romania si Estonia. Am avut onoarea sa am langa mine prim-ministrul Estonian Juri... Ratas si vreau sa va spun ca zborul a durat doar doua ore si jumatate, serviciile au fost foarte bune, iar echipajul deosebit de amabil", a spus premierul Viorica Dancila la inceputul conferintei de presa comune cu prim-ministrul eston, potrivit news.ro.

In momentul in care a anuntat ca a avut onoarea sa il aiba alaturi pe premierul Estoniei, Dancila a spus doar "Juri", dupa…