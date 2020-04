Stiri pe aceeasi tema

- "Vulpita si Viorel" sunt numele care se afla pe buzele tuturor de mai bine de doua luni! Au venit la Bucuresti, in platoul emisiunii "Acces Direct" ca sa-si spuna povestea si, de atunci, a inceput marea transformare! Sotii Stegaru sunt, astazi, printre cele mai controversate personaje din Romania.

- Un nou episod din viata Vulpitei si a lui Viorel este in plina desfasurare. Viorel este de parere ca tatal Veronicai nu-l mai vrea in familie, motiv pentru care este dispus sa vina la Bucuresti si sa-si ia fiica. De asemenea, barbatul are gand sa-l trimita pe Vio la munca, iar pe Vupli sa o tina acasa,…

- Sunt mulți oamenii care ii critica pe Vulpița și pe Viorel, celebrii soți Stegaru care au tot fost in prima linie la „Acces Direct”. Daca la inceput oamenii erau revoltați de toate bazaconiile pe care Veronica le facea in satul Blagești, acum au aparut și cei care o pun la colț pentru ca, spun ei, a…

- Dupa o saptamana plina de filmari, Vulpita si Viorel au ales sa se relaxeze in unul dintre cele mai cunoscute cluburi de manele din Bucuresti! Dar ce zicem noi relaxare..mai bine dans nebun si miscari lascive! Veronica a innebunit toti barbatii cu twerk-ul ei de exceptie!

- Relația dintre Veronica, cunoscuta sub numele de Vulpița și soacra ei, Ilinca Stegaru, este pe butuci, insa soacra ei a facut o marturisire inedita in aceasta seara, la ”Acces Direct”.

- Aventurile Veronicai, zisa și soția-vulpița, continua intr-un mare stil! Tanara parca a uitat complet de Blagești și nu se mai satura de noul sau trai de la București! Prin ce rasfaț a trecut recent soția lui Viorel?

- Soția - vulpița a inceput sa aiba admiratori, asta dupa ce un tanar a venit la București special pentru ea. Deși s-a aratat deranjata de cuceririle soțului din ultima perioada și chiar a facut o criza de gelozie in direct, acuzandu-l pe Viorel ca a inșelat-o, Veronica pare incantata de popularitatea…

- Daca ieri spunea ca vrea sa se mute la Bucuresti, sa fie dansatoarea lui Tzanca Uraganu, azi, tanara de 22 de ani tine cu dintii de Viorel. Vulpița a facut o criza de gelozie și a plans fara oprire, in platoul "Acces Direct"!