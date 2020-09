Stiri pe aceeasi tema

- Daca pentru o perioada nu au mai scos piesa dupa piesa așa cum o faceau, iata ca Vulpița și Viorel revin in muzica cu o calaborare cu Ana Ciulpan. Imagini de la clipul piesei ”Tuga”!

- Viorel și Ana, duo muzical de senzație! Cei doi au intrat in studioul de inregistrari, pregatiți sa puna monopol pe topurile muzicale. Doar ca lucrurile nu au mers chiar așa cum au sperat cei doi, caci Viorel a reușit sa ii scoata peri albi Anei Ciolpan.

- Sean Norvis a lansat un nou videoclip extras din cele de-al doilea album al sau de studio „United“, melodia „The Power“ fiind realizata alaturi de Fabricio El Latino. Sean Norvis s-a nascut la Faget și a avut de-a lungul cariere sale numeroase colaborari cu artiști din țara și din strainatate. Cel de-al…

- Trupa The Rolling Stones a lansat miercuri o piesa pe care o credeau pierduta, intitulata ''Scarlet'', inregistrata in locuinta chitaristului Ronnie Wood in 1974 impreuna cu chitaristul formatiei Led Zeppelin, Jimmy Page, informeaza Reuters. Melodia combina timbrul vocal…

- Lidia Buble lanseaza piesa „Cu ochii aia verzi”, care este o balada romantica si sensibila. Superba melodie este ca un mesaj al celor care s-au indragostit inevitabil de cineva, dar care pastreaza, totuși, distanța.

- Vocalistul si chitaristul trupei Celelalte Cuvinte, Calin Pop, a lansat vineri melodia "Respect" (feat Toni Dijmarescu & Flavius Suciu). Sursa: Calin Pop/YouTube "'Respect' este o noua piesa din 'Cutia cu secrete'. Viata este ca o lupta si se poate asemui…

- David Gilmour (74 de ani), fostul solist si chitarist al formatiei Pink Floyd, a lansat un nou cantec, primul dupa albumul solo "Rattle That Lock" din 2015, care este o colaborare artistica in familie, potrivit news.ro."Yes I have ghosts" este disponibil pe toate platformele de descarcare. Melodia…

- Victoria Lungu, Nelly Ciobanu, Lenuța Gheorghița si Dianna Rotaru au lansat o piesa dedicata medicilor. Melodia se numeste "Salvatori ai omenirii", iar mesajul este unul de multumire pentru eroii in alb care lupta pentru viata oamenilor.