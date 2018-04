Viorel Salan: Audierile de azi au confirmat neîndeplinirea prevederilor legale vizând arhiva SIPA "Scopul activitatii de zi a fost de a culege datele si informatiile necesare pentru raportul final care urmeaza sa fie intocmit in vederea prezentarii in Bpr ale celor doua Camere. Este una dintre componente de audiere a unor persoane in paralel cu activitatea de corespondenta cu institutiile statului cu atributii, asa cum legislatia o prevede. Sunt anumite neindepliniri ale prevederilor actelor normative vizand documente clasificate. Aceasta rezulta atat din corespondenta dar si din declaratiile facute si azi. Invitatii nostri au fost cooperanti si exista si dorinta domniilor lor pentru a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei SIPA, senatorul PSD Viorel Salan, a declarat miercuri, dupa audierea fostului director al DGPA Doru Dobocan si a directorului adjunct in ANP Tiberiu Firinel Ungureanu, ca acestia au confirmat ca au fost incalcari ale prevederilor legale vizand documente clasificate.

- PNL va vota impotriva raportului Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, a anuntat deputatul liberal Cezar Preda, luni, de la tribuna plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, sustinand ca au fost prezentate concluzii "luate eminamente politic".…

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, va fi inlocuit de la conducerea Comisiei de ancheta pentru clarificarea aspectelor ce țin Arhiva SIPA, la solicitarea acestuia, in locul sau urmand sa vina Viorel Salan.

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, va fi inlocuit de la conducerea Comisiei de ancheta pentru clarificarea aspectelor ce tin Arhiva SIPA, la solicitarea acestuia, in locul sau urmand sa vina Viorel Salan.

- Luni, sesiune extraordinara parlamentara pentru investitura noului guvern Plenul comun al Parlamentului se va întruni, luni, de la ora 15:00, în sesiune extraordinara, pentru votul de învestitura a noului guvern. Sedinta va avea loc dupa ce, în cursul diminetii, începând…

- "Daca pe ministri propusi CEx-ul i-a albit si ii prezinta drept mari competenti pentru a conduce ministere importante, in Parlament majoritatea parlamentara a luat o decizie aberanta pentru a ascunde incompetenta unor viitori membri ai Guvernului - timpii pentru dezbateri in comisii au ajuns sa fie…

- Ce se va intampla cu Declaratia 600 Ionut Misa, ministrul finantelor foto: Arhiva Ministrul finantelor, Ionut Misa, si presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Mirela Calugareanu, participa la sedinta Comisiei Economice din Senat, unde au fost invitati pentru a oferi clarificari despre…

- "Pe 23 ianuarie o sa discutam raportul final. In acest moment, raportul este finalizat in proportie de 90%, mai trebuie sa se uite pe el cativa colegi din comisie. In mare parte sunt valabile concluziile din raportul partial de asta-vara pe care noi l-am votat in comisie. Am mai adus niste completari…