Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a invins-o pe CSA Steaua in penultima etapa din play-off, 3-0, și a „dinamitat” lupta cu Oțelul Galați pentru al doilea loc care asigura promovarea directa! Important:Poli Iași a promovat deja matematic de pe primul loc al ligii secunde.In urma victoriei de astazi, Dinamo este sigura de un loc…

- Ovidiu Burca a oferit dezvaluiri despre momentele tensionate din timpul derby-ului dintre CSA Steaua si Dinamo, incheiat cu victoria ros-albastrilor, scor 2-0. Antrenorul „cainilor” a marturisit ca cei aflati pe banca tehnica a „militarilor” au avut anumite reactii deplasate, chiar in timpul partidei…

- CSA Steaua s-a impus, scor 2-0, in meciul orgoliilor cu Dinamo, dupa dubla lui Bogdan Chipirliu, și a revenit pe prima poziție a clasamentului ligii secunde. Tsvetelin Chunchukov (28 de ani) a povestit ca a savurat din plin victoria in fața roș-albilor. Jucatorii roș-albaștrilor fredoneaza la unison…

- Marius Lacatuș, atac la Dinamo dupa ce Razvan Zavaleanu a criticat schimbarea legii pentru CSA Steaua. Formația din Ghencea iși dorește sa obțina dreptul de a promova in Liga 1, insa pentru asta e nevoie de modificarea unei legi, fapt care a starnit multe controverse. Razvan Zavaleanu, administratorul…

- Dinamo a invins-o pe Oțelul, scor 3-0, in runda cu numarul 3 din play-off-ul ligii secunde. Andrei Nicolescu, președintele „cainilor”, i-a felicitat pe Lamine Ghezali și Catalin Țira, marcatorii golurilor. ...

- Dorinel Munteanu este dezamagit dupa Dinamo – Oțelul 3-0. Antrenorul moldovenilor a fost suspendat și a nu putut sta pe banca tehnica, iar prestația elevilor sai l-a infuriat. Lamine Ghezali și Catalin Țira au adus cele 3 puncte pentru formația gazda, care s-a apropiat la un singur punct de Oțelul.…

- Lamine Ghezali (23 de ani), extrema franceza a celor de la Dinamo, a comentat victoria obținuta de bucureșteni in fața Oțelului Galați, scor 3-0, in runda a treia din play-off-ul Ligii 2. Autorul unei „duble”, Lamine Ghezzali a spus ca se așteapta ca Dinamo sa continue pe un trend pozitiv și sa obțina…

- Dinamo, performanța extraordinara! S-a calificat matematic in play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor la handbal masculin. Formația alb-roșie a profitat de victoria danezilor de la GOG in fața polonezilor de la Wisla Plock cu scorul de 31-24. In acest moment, Dinamo se afla pe locul 5 din grupa…