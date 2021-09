Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat definitiv, marti, de Curtea de Apel Bucuresti, la 3 ani inchisoare cu executare in dosarul Giga TV. Alaturi de el au mai primit condamnari Gheorghe Stefan „Pinalti”, fosta șefa CNA Laura Corina Georgescu, precum și Narcisa Iorga, fosta membra a CNA.

- Carmen Tanase a vandut toate proprietațile din București și s-a mutat la țara . Recent, Catalin Maruța a vizitat-o la noua locuința. Actrița se bucura acum de o casa mare, o curte spațioasa și de aer curat. In urma cu cateva luni de zile, Carmen Tanase a surprins cand a declarat ca vrea sa lase Bucureștiul…

- Un barbat in varsta de 25 de ani, condamnat la 5 ani de inchisoare și anunțat in cautare naționala, a fost reținut de oamenii legii.In anul 2018, barbatul a agresat fizic doua persoane, in urma careia le-a provocat diferite leziuni corporale.

- Imediat dupa eliberarea din Penitenciarul Rahova, Liviu Dragnea a mers impreuna cu iubita sa, Irina Tanase acasa. Carmen Dan si Codrin Stefanescu, doi dintre social democratii care au ramas apropiati de fostul presedinte al partidului, l-au asteptat pentru a petrece primele ore de libertate.

- „A fost o perioada de doi ani de doua luni de chin și suferința. Asta a fost aici, abuzuri și umilința și cea mai mare parte a populației a ințeles azi de ce a trebuit sa ajung aici. Cand am plecat eu, Romania era o țara prospera, cu venituri decente, azi e o dictatura feroce. E afectata libertatea…

- Liviu Dragnea a fost eliberat astazi, 15 iulie, din inchisoare. La ieșirea din penitenciar, fostul politician a oferit și cateva declarații, spunand ca ar fi trait in perioada in care a fost inchis clipe de chin și suferința. Iata ce alte dezvaluiri a facut acesta!

- Irina Tanase spune ca a plans cand a aflat de decizia de eliberare a lui Liviu Dragnea și ca pleaca spre Penitenciarul Rahova, pentru a-și lua „barbatul acasa”. „Sunt foarte fericita! Am inceput sa plang! Acum ma imbrac și ma duc sa imi iau barbatul acasa”, a spus Irina Tanase pentru Antena 3. Fostul…

- Adela Popescu este in culmea fericirii de cand a dat naștere celui de-al treilea copil. Vedeta a postat mandra pe InstaStory primele imagini cu bebelușul sau chiar la ieșirea din maternitate, astfel ca ea și soțul sau, Radu Valcan, il duc pe noul membru al familiei acasa.