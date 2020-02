Violeta Alexandru, reacţie în cazul concedierii liftierei: "Nu am nevoie să apese cineva pe buton" Mai mult decat atat, aceasta a spus ca regreta ca s-a ajuns in aceasta situatie. „Nu am simțit nevoia ca cineva sa apese pe buton sau sa țina ușa deschisa cand ajunge ministrul sau vrea sa plece. Eu sunt un om normal și așa am considerat ca este bine. Sunt un om simplu, nu e nevoie de liftiera. Sunt un om care știe sa-și respecte angajații, sa faca echipa cu cei care vin sa lucreze pentru eficiența in sistemul public, nu am simțit nevoia ca acest contract sa continue, el expirase, nu am simțit nevoia sa-l prelungesc. Pentru mine și angajații din minister nu e necesar ca cineva sa fie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

